Belief and Emotion through One Bach Chorale

Bach's Cantata No. 93, performed by director Ton Koopman and Amsterdam Baroque, reflects the multiple emotional qualities embedded in a single chorale tune.



On the program:

Partita in C minor, BWV 997 - Rolf Lislevand, lute

Cantata Wer nur den lieben Gott laesst walten, BWV 93 (translation) - Deborah York, soprano; Franziska Gottwald, alto; Paul Agnew, tenor; Klaus Mertens, bass; Amsterdam Baroque Orchestra and Choir, Ton Koopman, conductor

Chorale Prelude: Wer nur den lieben Gott laesst walten, BWV 647 (orch. Ton Koopman) - Yo-Yo Ma, cello; Amsterdam Baroque Orchestra, Ton Koopman, conductor

Concerto in A minor, BWV 593, after Vivaldi (arr. Samuil Feinberg) - Martin Roscoe, piano