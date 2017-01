BSO Concert Channel Playlist

Hear the Boston Symphony Orchestra in concert at Symphony Hall and at Tanglewood in a continuous, 24/7, music-only stream.

To listen, choose BSO Concert Channel in the player above.

Here's the current playlist, with links to hear WCRB broadcasts on-demand:

January 16, 2016

François-Xavier Roth, conductor

Claude Debussy - Jeux

Igor Stravinsky - Petrouchka (1911 version)

This concert is no longer available for on-demand streaming.

________________________________________

January 23, 2016

Ludovic Morlot, conductor

Bedrich Smetana - the Moldau, from My Homeland

Bohuslav Martinu - Fantaisies Symphoniques (Symphony No. 6)

Antonin Dvorák - Cello Concerto in B minor, Op. 104

Johannes Moser, cello

Hear this concert on-demand.

________________________________________

January 30, 2016

Andris Nelsons, conductor

Carl Maria von Weber - Overture to Oberon

Hans Werner Henze - Symphony No. 8

Felix Mendelssohn - Overture and Incidental Music to A Midsummer Night's Dream, Opp. 21 & 61

Amanda Forsythe, soprano

Abigail Fischer, mezzo-soprano

Karen McDonald (Titania)

Carson Elrod (Puck; Mendelssohn)

Antonio Weissinger (Boy; Young Mendelssohn)

Will Lyman (Oberon)

Women of the Tanglewood Festival Chorus

Hear this concert on-demand.

________________________________________

February 6, 2016

Andris Nelsons, conductor

Dmitri Shostakovich - Excerpts from the incidental music to Hamlet, Op. 32a

Hans Abrahamsen - let me tell you

Barbara Hannigan, soprano

Sergei Prokofiev - Excerpts from the ballet Romeo and Juliet

Hear this concert on-demand.

________________________________________

February 13, 2016

Andris Nelsons, conductor

Richard Strauss - Macbeth, Op. 23

Antonin Dvorak - Othello Overture, Op. 93

George Tsontakis - Sonnets

Robert Sheena, English horn

Peter Tchaikovsky - Romeo and Juliet Fantasy-Overture

Hear this concert on-demand.

________________________________________

February 20, 2016

Vladimir Jurowski, conductor

Franz Josef Haydn - Symphony No. 26 in D minor, Lamentatione

Karl Amadeus Hartmann - Concerto funebre

Alina Ibragimova, violin

Franz Josef Haydn - Violin Concerto No. 1 in C

Alina Ibragimova, violin

Ludwig van Beethoven - Symphony No. 2 in D, Op. 36

Hear this concert on-demand.

________________________________________

February 27, 2016

Charles Dutoit, conductor

Hector Berlioz - Ressurexit

Tanglewood Festival Chorus, James Burton, conductor

Henri Dutilleux - Timbres, Espace, Mouvement

Hector Berlioz - Te Deum, Op. 22

Paul Groves, tenor

Tanglewood Festival Chorus, James Burton, conductor

Voices Boston, Steven Lipsitt, artistic director

Hear this concert on-demand.

________________________________________

March 5, 2016

Charles Dutoit, conductor

Maurice Ravel - Rapsodie espagnole

Manuel de Falla - Nights in the Gardens of Spain

Javier Perianes, piano

Maurice Ravel - L'heure espagnole

Jean-Luc Ballestra, baritone (Ramiro)

François Piolino, tenor (Torquemada)

Daniela Mack, mezzo-soprano (Concepcion)

Benjamin Hulett, tenor (Gonzalve)

David Wilson-Johnson, bass-baritone (Don Inigo Gomez)

Hear this concert on-demand.

________________________________________

March 12, 2016

Herbert Blomstedt, conductor

Ludwig van Beethoven - Piano Concerto No. 1 in C, Op. 15

Garrick Ohlsson, piano

Ludwig van Beethoven - Symphony No. 7 in A, Op. 92

Hear this concert on-demand.

________________________________________

March 19, 2016

Stéphane Denève, conductor

Jennifer Higdon - blue cathedral

John Williams - Violin Concerto

Gil Shaham, violin

Camille Saint-Saëns - Symphony No. 3 in C minor, Op. 78, "Organ"

James David Christie, organ

Hear this concert on-demand.

________________________________________

March 26, 2016

Andris Nelsons, conductor

Giya Kancheli - Dixi

Tanglewood Festival Chorus, Betsy Burleigh, guest conductor

Sergei Rachmaninoff - Rhapsody on a Theme of Paganini, Op. 43

Nikolai Lugansky, piano

Dmitri Shostakovich - Symphony No. 8 in C minor, Op. 65

Hear this concert on-demand.

________________________________________

April 9, 2016

Andris Nelsons, conductor

Wolfgang Amadeus Mozart - Sinfonia concertante in E-flat, K. 364

Malcolm Lowe, violin

Steven Ansell, viola

Anton Bruckner - Symphony No. 3 in D minor

Hear this concert on-demand.

________________________________________

April 16, 2016

Andris Nelsons, conductor

Gustav Mahler - Symphony No. 9

Hear this concert on-demand.

________________________________________

April 23, 2016

Andris Nelsons, conductor

Henri Dutilleux - Métaboles

Sergei Rachmaninoff - Zdes' Korosho, Op. 21, No. 7

Kristine Opolais, soprano

Peter Tchaikovsky - "Letter Scene," from Eugene Onegin

Kristine Opolais, soprano

Claude Debussy - La Mer

Maurice Ravel - La Valse

Hear this concert on-demand.

________________________________________

July 8, 2016

Jacques Lacombe, conductor

Maurice Ravel - Alborada del Gracioso

Camille Saint-Saëns - Violin Concerto No. 3

Joshua Bell, violin

Sergei Prokofiev - Symphony No. 5

Hear this concert on-demand.

________________________________________

July 9, 2016

Jacques Lacombe, conductor

Claude Debussy - Prelude to the Afternoon of a Faun

Maurice Ravel - Suite No. 2 from Daphnis et Chloé

Hear this concert on-demand.

________________________________________

July 15, 2016

Pinchas Zukerman, conductor and violinist

Wolfgang Amadé Mozart - Symphony No. 25 in G minor, K. 183

Wolfgang Amadé Mozart - Violin Concerto from Serenade in D, "Haffner," K. 250

Wolfgang Amadé Mozart - Symphony No. 39 in E-flat, K. 543

Hear this concert on-demand.

________________________________________

July 16, 2016

Ken-David Masur, conductor

Charles Ives - The Unanswered Question

Peter Tchaikovsky - Symphony No. 6 in B minor, Op. 74, "Pathétique"

This concert is no longer available for on-demand streaming.

________________________________________

July 17, 2016

Gustavo Gimeno, conductor

Sergei Prokofiev - Symphony No. 1, "Classical"

Igor Stravinsky - Suite from the Firebird

This concert is no longer available for on-demand streaming.

________________________________________

July 22, 2016

Sir Andrew Davis, conductor

Ralph Vaughan-Williams - Fantasia on a Theme of Thomas Tallis

Jean Sibelius - Symphony No. 5 in E-flat, Op. 82

This concert is no longer available for on-demand streaming.

________________________________________

July 23, 2016

Juanjo Mena, conductor

Peter Tchaikovsky - Piano Concerto No. 1 in B-flat, Op. 23

Garrick Ohlsson, piano

Manuel de Falla - The Three-Cornered Hat

Raquel Lojiendo, soprano

Hear this concert on-demand.

________________________________________

July 24, 2016

Juanjo Mena, conductor

Alberto Ginastera - Variaciones concertantes, Op. 23

Wolfgang Amadé Mozart - Violin Concerto No. 4 in D, K. 218

Veronika Eberle, violin

Ludwig van Beethoven - Symphony No. 6 in F, Op. 68, "Pastoral"

Hear this concert on-demand.

________________________________________

July 29, 2016

Andris Nelsons, conductor

Wolfgang Amadé Mozart - Piano Concerto No. 27 in B-flat, K. 595

Jonathan Biss, piano

Gustav Mahler - Symphony No. 9

Hear this concert on-demand.

________________________________________

July 30, 2016

Andris Nelsons, conductor

John Corigliano - Fantasia on an Ostinato

Jean Sibelius - Violin Concerto in D minor, Op. 47

Augustin Hadelich, violin

Ludwig van Beethoven - Symphony No. 7 in A, Op. 92

Hear this concert on-demand.

________________________________________

August 5, 2016

Giancarlo Guerrero, conductor

Antonín Dvorák - Serenade for Winds in D minor, Op. 44

Franz Liszt - Piano Concerto No. 2 in A

Yefim Bronfman, piano

Gustav Mahler, arr. Benjamin Britten - What the Wild Flowers Tell Me

Johannes Brahms - Serenade No. 2 in A, Op. 16

Hear this concert on-demand.

________________________________________

August 6, 2016

Giancarlo Guerrero, conductor

John Adams - Harmonielehre

Richard Strauss - Till Eulenspiegel's Merry Pranks, Op. 28

This concert is no longer available for on-demand streaming.

________________________________________

August 7, 2016

Moritz Gnann, conductor

Gustav Mahler - Symphony No. 1

Hear this concert on-demand.

________________________________________

August 12, 2016

Charles Dutoit, conductor

Otto Nicolai - Overture to the Merry Wives of Windsor

Wolfgang Amadé Mozart - Piano Concerto No. 22 in E-flat, K. 482

Emanuel Ax, piano

Claude Debussy - La Mer

Maurice Ravel - Bolero

Hear this concert on-demand.

________________________________________

August 14, 2016

David Afkham, conductor

Ludwig van Beethoven - Coriolan Overture, Op. 62

Robert Schumann - Symphony No. 4 in D minor, Op. 12

This concert is no longer available for on-demand streaming.

________________________________________

August 19, 2016

Charles Dutoit, conductor

Gioachino Rossini - Stabat Mater

Simona Saturova, soprano

Marianna Pizzolata, mezzo-soprano

Pavol Breslik, tenor

Riccardo Zanellato, bass

Tanglewood Festival Chorus

Hear this concert on-demand.

________________________________________

August 20, 2016

Andris Nelsons, conductor

Giuseppe Verdi - Aida, acts I and II

Kristine Opolais, soprano (Aida)

Violeta Urmana, mezzo-soprano (Amneris)

Andrea Care, tenor (Radames)

Alfredo Nigro, tenor (Messenger)

Franco Vassallo, baritone (Amonasro, King of Ethiopia)

Morris Robinson, bass (King of Egypt)

Kwangchul Youn, bass (Ramfis)

Bethany Worrell, soprano (High Priestess)

Tanglewood Festival Chorus

Hear this concert on-demand.

________________________________________

August 21, 2016

Andris Nelsons, conductor

Hector Berlioz - Overture to Béatrice et Bénédict

George Tsontakis - Sonnets

Robert Sheena, English horn

Camille Saint-Saëns - Piano Concerto No. 5 in E-flat, Op. 103, "Egyptian"

Dejan Lazic, piano

Sergei Prokofiev - excerpts from the ballet Romeo and Juliet

Hear this concert on-demand.

________________________________________

August 26, 2016

Michael Stern, conductor

Leonard Bernstein - Symphonic Suite from On the Waterfront

Franz Josef Haydn - Cello Concerto No. 1 in C

Yo-Yo Ma, cello

John Williams - Heartwood

Yo-Yo Ma, cello

Ottorino Respighi - The Pines of Rome

Hear this concert on-demand.

________________________________________

August 28, 2016

Andris Nelsons, conductor

Aaron Copland - Quiet City

Robert Sheena, horn

Thomas Rolfs, trumpet

Ludwig van Beethoven - Symphony No. 9 in D minor, Op. 125, Ode to Joy

Rachel Willis-Sorensen, soprano

Ruxandra Dunose, mezzo-soprano

Joseph Kaiser, tenor

Wilhelm Schwinghammer, bass

Tanglewood Festival Chorus

Christoph von Dohnanyi, conductor

Hear this concert on-demand.

________________________________________

September 24, 2016

Andris Nelsons, conductor

Dmitri Shostakovich - Festive Overture, Op. 96

Sergei Prokofiev - Piano Concerto No. 3 in C, Op. 26

Lang Lang, piano

Modest Mussorgsky, orch. Maurice Ravel - Pictures at an Exhibition

Hear this concert on-demand.

________________________________________

October 8, 2016

Andris Nelsons, conductor

Joerg Widmann - Trauermarsch

Yefim Bronfman, piano

Johannes Brahms - A German Requiem, Op. 45

Camilla Tilling, soprano

Thomas Hampson, baritone

Tanglewood Festival Chorus

Hear this concert on-demand.

________________________________________

October 15, 2016

Jakub Hrusa, conductor

Modest Mussorgsky, arr. Nikolai Rimsky-Korsakov - Night on Bald Mountain

This concert is no longer available for on-demand streaming.

________________________________________

October 22, 2016

Charles Dutoit, conductor

Edward Elgar - Cello Concerto in E minor, Op. 85

Yo-Yo Ma, cello

Gustav Holst - The Planets, Op. 32

Women of the Tanglewood Festival Chorus

Hear this concert on-demand.

________________________________________

October 29, 2016

Charles Dutoit, conductor

Wolfgang Amadé Mozart - Symphony No. 39 in E-flat, K. 543

Hear this concert on-demand.

________________________________________

November 5, 2016

Thomas Adès, conductor

Jean Sibelius - Tapiola, Op. 112

This concert is no longer available for on-demand streaming.

________________________________________

November 12, 2016

Andris Nelsons, conductor

Eric Nathan - the space of a door

Johannes Brahms - Piano Concerto No. 1 in D minor, Op. 15

Hélène Grimaud, piano

Johannes Brahms - Symphony No. 2 in D, Op. 73

Hear this concert on-demand.

________________________________________

November 17, 2016

Andris Nelsons, conductor

Timo Andres - Everything Happens So Much

Johannes Brahms - Piano Concerto No. 2 in B-flat, Op. 83

Hélène Grimaud, piano

Johannes Brahms - Symphony No. 4 in E minor, Op. 98

Hear this concert on-demand.

________________________________________

November 26, 2016

Moritz Gnann, conductor

Felix Mendelssohn - Overture, The Hebrides (Fingal's Cave), Op. 26

Wolfgang Amadé Mozart - Piano Concerto No. 27 in B-flat, K. 595

Menahem Pressler, piano

Antonín Dvorák - Symphony No. 9 in E-minor, Op. 95, From the New World

Hear this concert on-demand.

________________________________________