December 3, 2017

9:00 PM

This week on Voices, a choral colossus! Beethoven's monumental Missa Solemnis, powerfully brought together by Herbert von Karajan and the Berlin Philharmonic.

BEETHOVEN Missa Solemnis

Berlin Philharmonic

Vienna Singverein

Herbert von Karajan, conductor

Soloists:

Lella Cuberli (soprano)

Trudeliese Schmidt (contralto)

Vinson Cole (tenor)

José van Dam (bass)