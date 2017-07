Double Bill: Threepenny Opera & Pagliacci

July 30

This week, two operas: Kurt Weill's satirical "opera for beggars," The Threepenny Opera, and Leoncavallo's dramatic sad-clown tale, Pagliacci​.

Kurt Weill: The Threepenny Opera

Max Raabe: Macheath (Mack the Knife)

HK Gruber: Jonathan Jeremiah Peachum

Nina Hagen: Celia Peachum

Sona MacDonald: Polly Peachum

Hannes Hellmann: Brown

Winnie Böwe: Lucy

Timna Brauer: Jenny

Jürgen Holtz: Narrator

Ensemble Modern

HK Gruber, conductor

Synopsis (via the Kurt Weill Foundation)

Ruggiero Leoncavallo: Pagliacci

Plácido Domingo: Canio

Montserrat Caballé: Neda

Sherrill Milnes: Tonio

Barry McDaniel: Silvio

Leo Goeke: Peppe

Brian Etheridge/Peter Hall: Two Villagers

The London Symphony Orchestra / The John Alldis Choir

Nello Santi, conductor

Italian to English translation

Synopsis