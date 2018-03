April 8, 2018

9:00 PM

One of the most emotive and powerful voices of the 20th century, Maria Callas takes center stage in Donizetti's "Lucia di Lammermoor," this week on Voices.

DONIZETTI Lucia di Lammermoor

Maria Callas (Lucia)

Ferruccio Tagliavini (Edgardo)

Piero Cappuccilli (Enrico)

Bernard Ladysz (Raimondo)

Leonard del Ferro (Arturo)

Margreta Elkins (Alisa)

Renzo Casellato (Normanno)

Philharmonia Orchestra and Chorus

Tullio Serafin, conductor