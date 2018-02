March 11, 2018

9:00 PM

The high-flying virtuosity required for Vivaldi's violin playing is stunning when applied to the human voice! This week, a night of vocal fireworks in Vivaldi's "Orlando furioso."

VIVALDI Orlando furioso

Marie-Nicole Lemieux - Orlando

Jennifer Larmore - Alcina

Veronica Cangemi - Angelica

Philippe Jaroussky - Ruggiero

Lorenzo Regazzo - Astolfo

Ann Hallenberg - Bradamante

Blandine Staskiewicz - Medoro

Les Éléments

Ensemble Matheux

Jean-Christophe Spinosi - Conductor