Wagner's Colossal Medieval Tale

May 13, 2018

8:30 PM

In one of the most grandiose masterpieces of opera, myths, legends, and the fantastical combine in Wagner's "Tannhäuser," with René Kollo singing the title role - Sunday night at 8:30pm.

WAGNER Tannhäuser

René Kollo (Tannhäuser)

Christa Ludwig (Venus)

Helga Dernesch (Elisabeth)

Hans Sotin (Hermann, Landgraf von Thürigen)

Victor Braun (Wolfram von Eschenbach)

Werner Holweg (Walter vone der Vogelweide)

Manfred Jungwirth (Biterolf)

Kurt Equiluz (Heinrich the Writer)

Norman Bailey (Reinmar von Zweter)

Vienna Philharmonic

Opera Chorus, Boys Choir

Georg Solti, conductor