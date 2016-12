A Bach Celebration, In Concert with H+H

December 11

Harry Christophers conducts Bach's great "Magnificat" as well as other works by Bach and Schütz in a concert at Symphony Hall.

Recorded September 23, 2016

On the program:

Bach - Komm, Jesu, komm, BWV 229

Bach - Concerto for Three Violins in D, BWV 1064R

Bach - Cantata BWV 149, Man singet mit Freuden vom Sieg

Bach - Cantata BWV 50, Nun ist das Heil und die Kraft

Schütz - Herr, nun lässest du deinen Diener, SWV 432

Bach - Magnificat in D, BWV 243

