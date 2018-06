A Preview of Tanglewood 2018!

Saturday, June 30, 2018

8:00 PM

BERNSTEIN Dances from On the Town (Boston Pops; John Williams, conductor)

MAHLER Symphony No. 3 in D minor: III. Comodo. Scherzando. Ohne Hast (Boston Symphony Orchestra; Seijii Ozawa, conductor)

BEETHOVEN String Quartet No. 16 in F: III. Lento assai e cantante tranquillo, and IV. Grave - Allegro - Grave (Emerson String Quartet)

SIBELIUS Symphony No. 2 in D: III. Vivacissimo, and IV. Finale (Boston Symphony Orchestra; Andris Nelsons, conductor)

BERNSTEIN Overture to Candide (Boston Pops; John Williams, conductor)

John WILLIAMS Stargazers, from E.T. The Extra-Terrestrial (Jessica Zhou, harp; Boston Pops; Keith Lockhart, conductor)

GERSHWIN Piano Concerto in F: III. Allegro agitato (Kirill Gerstein, piano; St. Louis Symphony Orchestra; David Robertson, conductor)

BERNSTEIN from Serenade (after Plato's Symposium): I. Phaedrus: Pausanias (Lento-Allegro marcato), and II. Aristophanes (Allegretto) (Itzhak Perlman, violin; Boston Symphony Orchestra; Seiji Ozawa, conductor)

SHOSTAKOVICH Symphony No. 5 in D minor: IV. Allegro non troppo - Allegro - Piu mosso (Boston Symphony Orchestra; Andris Nelsons, conductor)

Recordings from the Philips, Deutsche Grammophon, BSO Classics, Myrios Classics, and EMI labels

