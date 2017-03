Susan Graham at the Celebrity Series of Boston

October 2

Mezzo-soprano Susan Graham, with pianist Bradley Moore, sings Frauenliebe und -leben Variations, combining Schumann's intensely emotional song cycle with songs by Grieg, Strauss, Fauré, Mahler, Ravel, Poulenc, and Granados.

Hear the program on-demand.

Part 1:

Part 2:

Hear Susan Graham talk about this program and about Strauss's Der Rosenkavalier with the Boston Symphony Orchestra on The Answered Question:

Recorded on April 29, 2016, at New England Conservatory's Jordan Hall.

On the program:

Schumann - Frauenliebe und -leben: Seit ich ihn gesehen, Op. 42 No. 1

Grieg - Møte, from Haugtussa, Op. 67 No. 4

Strauss - Seitdem dein Aug' in meines schaute, Op. 17 No. 1

Schumann - Frauenliebe und -leben: Er, der Herrlichste von allen, Op. 42 No. 2

Dankworth - Sonnet No. 18: Shall I compare thee to a summer's day?

Fauré - Chanson d'amour, Op. 27 No. 2

Rangström - Melodi, from Fem dikter

Rorem - O You Whom I Often and Silently Come (1961)

Schumann - Frauenliebe und -leben: Ich kann's nicht fassen, nicht glauben, Op. 42 No. 3

Grieg - Jeg elsker dig, from Hjertets Melodier, Op. 5 No. 3

Fauré - Au bord de l'eau, Op. 8 No. 1

Schumann - Frauenliebe und -leben: Du Ring an meinem Finger, Op. 42 No. 4

Mahler - Rheinlegendechen, from Das Knaben Wunderhorn

Turina - Los dos miedos, from Poema en forma de conciones, Op. 18 No. 4

Schumann - Frauenliebe und -leben: Helft mir, ihr Schwestern, Op. 42 No. 5

Schumann - Mutter, Mutter, glaube nicht (Lied der Braut I), from Myrten, Op. 25

Schumann - Lass mich ihm am Busen hangen (Lied der Braut II), from Myrten, Op. 25

Ravel - Tout gai! from Cinq mélodies populaires grecques

Duparc - Phidylé

Debussy - La chevelure, from Les chansons de Bilitis, L. 97, No. 2

Schumann - Frauenliebe und -leben: Süsser Freund, du blickest, Op. 42 No. 6

Poulenc - Le carafon, from La courte Paille, FP 178, No. 6

Tchaikovsky - Lullaby, Op. 16 No. 1

Strauss - Wiegenliedchen, from Acht Lieder, op. 49 No. 3

Schumann - Frauenliebe und -leben: An meinem Herzen, an meiner Brust, Op. 42 No. 7

Berlioz - L'absence, from Les nuits d'été, Op. 7 No. 4

Granados - Oh muerte cruel! La maja dolorosa, No. 1 from Tonadillas en un estilo antiguo, H. 136

Quilter - How should I your true love know? from Four Shakespeare Songs, Op. 30 No. 3

Schumann - Frauenliebe und -leben: Nun hast du mir den esten Schmerz getan, Op. 42 No. 7

Hahn - A Chloris

Rodgers & Hammerstein, arr. Mathis - Hello, Young Lovers, from The King and I